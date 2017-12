João Donato e Bud Shank se apresentam no Sesc Pinheiros Uma amizade de cinco décadas será celebrada nesta terça e na quarta, às 21 horas, no Sesc Pinheiros. O pianista João Donato e o saxofonista Bud Shank tocam um repertório que começa em Los Angeles, nos anos 50, e chega até hoje. "Como é jazz, um show nunca é igual ao outro", adianta Donato. "É como uma conversa, você define o tema e as palavras vão surgindo no improviso." Os dois se apresentaram no Rio no último fim de semana, no Mistura Fina, onde foi gravado um DVD a ser lançado em março, junto com o disco Uma Tarde com João Donato e Bud Shank (2004), quando o saxofonista veio ao País pela primeira vez. João Donato e Bud Shank. Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, tel. 3095-9400. Hoje e amanhã, às 21 h