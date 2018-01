João Bosco receberá homenagem no Grammy Latino

A Academia Latina da Gravação anunciou nesta quarta, 13, os ganhadores do Prêmio à Excelência Musical da 18.ª edição do Grammy Latino. João Bosco é o único brasileiro na premiação especial em homenagem ao conjunto de sua obra, com artistas de outras nacionalidades: a cantora porto-riquenha Lucecita Benítez, o músico venezuelano Ilan Chester, o compositor e cantor argentino Victor Heredia, a dupla espanhola Los Del Río (Antonio Romero Monge e Rafael Ruiz Perdigones), a cantora mexicana Guadalupe Pineda e o cantor e compositor dominicano Cuco Valoy.

Os prêmios especiais serão dados durante uma cerimônia fechada que será realizada em Las Vegas, eno dia 15 de novembro, como parte da semana da 18.º Grammy Latino.

João Bosco está prestes a lançar o 27.º álbum de sua carreira, Mano Que Zuera, oito anos depois de seu último disco de inéditas, Não vou pro céu, mas já vivo no chão.