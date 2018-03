João Bosco mostra virtuosismo para público fiel

SÃO PAULO - João Bosco começou sua breve temporada de shows no Sesc Pompeia na noite de sábado, 19, com uma plateia fiel e que vibrou com os novos sucessos de "Não Vou Pro Céu, Mas Já Não Vivo no Chão", mas ainda mais com os clássicos "Papel Machê", "Jade" e "Corsário", cantados no final da noite. Para quem pagou, os ingressos foram além do valor da entrada, já que o virtuosismo dos instrumentistas não tem preço.

O quarteto de violão (João Bosco), guitarra (Ricardo Silveira), baixo (Jamil Juanes) e bateria (Kiko Freitas) mostrou um entrosamento e uma harmonia que foi do jazz, passou pela MPB, bossa nova e ainda chegou no samba. Sutilezas de músicos com muito ouvido, bagagem e história pra contar.

As músicas mais conhecidas vinham com novos ritmos, arranjos e sequências. Foi um tal deixar fluir. Exatamente ao encontro do que disse João Bosco em entrevista: "não há como prever. A música simplesmente acontece", disse o compositor, cantor e instrumentista.

Admiradores não faltaram na plateia. "Queria tocar um décimo do que ele toca", soltou, antes do início da apresentação, o agente de viagem Tiago Suzart. Entre uma música e outra, lições de vida poéticas e a origem de algumas composições. Uma delas, "Odilê, Odilá" foi decorrência de um encontro com Martinho da Vila em São Paulo na Praça da Sé. Os dois tinham saído, cada um do seu show e se encontraram para beber "naquele tempo que a gente bebia de verdade", contou João.

Foi que João, de alguma forma, viu a sua frente uma baiana que vendia acarajés, carregava uma bandeja e um colher. Ela batia e entoava "Odilê Odilá". Então ele voltou para o Rio, ligou para Martinho, perguntou se ele teve a mencionada visão e a resposta foi não. "Me ajude a terminar esse samba", pediu João, "já que estava com você naquele dia", completou.

O universo de João Bosco, que nos leva a lugares, no remete a situações e mostra a poética dos sentimentos, continua sendo apresentado neste domingo, 20, e no próximo final de semana, dias 25, 26 e 27. Na sexta-feira e sábado, o show será às 21h. No domingo para as 18h. O Sesc Pompeia fica na Rua Clélia, 93. Mais informações no telefone 3871 7700.