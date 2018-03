João Bosco faz shows no Sesc Pompeia

O cantor, compositor e instrumentista João Bosco começa neste sábado, 19, uma breve temporada de shows no Sesc Pompeia (Rua Clélia, 93), em São Paulo. As apresentações acontecem também nos dias 20, 25, 26 e 27 deste mês.

João Bosco estará acompanhado de Ricardo Silveira, na guitarra, Jamil Jones, no baixo, e Kiko Freitas, na bateria. No repertório estão previstas as canções do último disco Não Vou Pro Céu, Mas Já Não Vivo no Chão, que marca a retomada da parceria com Aldir Blanc, seu parceiro em mais de uma centena de músicas e que conheceu na década de 1970.

Entre os destaques do álbum estão Mentiras de Verdade, Jimbo no Jazz, Plural Singular, Ingenuidade e Alma Barroca. Em Não Vou Pro Céu, Mas Já Não Vivo no Chão, João Bosco também faz parceria com Carlos Rennó, Francisco Bosco e Nei Lopes.

Como não poderiam deixar de faltar, as clássicas canções como O Bêbado e o Equilibrista, Papel Machê, Bala com Bala, Jade e Corsário também vão ser relembradas por seu compositor.

João Bosco gravou 24 discos e foi parceiro de Vinícius de Moraes e Elis Regina. Também já se apresentou com o pianista cubano Gonzalo Rubalcaba em turnê pela Europa e gravou com Djavan, Guinga, Yamandu Costa e Hamilton de Holanda o DVD Obrigado Gente.

Participou de concertos com a alemã NDR Big Band e gravou o CD Senhora do Amazonas, lançado na Alemanha. Em Montreux, esteve ao lado de Milton Nascimento e da Família Jobim. Não Vou Pro Céu, Mas Já Não Vivo no Chão é o primeiro disco de músicas inéditas do artista após seis anos.

João Bosco no Sesc Pompeia

Quando: dias 19, 20, 25, 26 e 27. Sexta-feira e sábado às 21 e domingo às 18h

Quanto: R$ 32 (inteira), R$ 16 (meia) e R$ 8 (comerciário)

Onde: Sesc Pompeia (Rua Clélia, 93) - fone 3871 7700