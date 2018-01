‘Joanne’ de Lady Gaga estreia no topo da parada americana

Lady Gaga colocou o quarto disco no topo da parada nesta segunda-feira, quando o álbum Joanne estreou em primeiro lugar no ranking semanal norte-americano Billboard 200, superando lançamentos de Michael Bublé, Pentatonix e Leonard Cohen.

"Joanne", o quinto disco de estúdio de Lady Gaga, vendeu 170 mil álbuns, 135 mil músicas e registrou quase 26 milhões em streaming na semana passada, totalizando 201 mil unidades, de acordo com dados da Nielsen SoundScan para a semana que terminou em 27 de outubro.

Na segunda colocação, ficou o “Nobody But Me”, do cantor canadense de pop-jazz Bublé, com 91 mil unidades, enquanto “A Pentatonix Christmas”, do grupo Pentatonix, ficou em terceiro, com 60 mil unidades.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A parada Billboard 200 contabiliza discos vendidos, músicas vendidas (dez equivalem a um disco) e streaming (1.500 equivalem a um disco).