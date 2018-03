Jimmy Page relança disco clássico e garante que Led Zeppelin resistiu ao tempo

LONDRES - Remasterizações dos discos da banda de rock Led Zeppelin demonstram que suas músicas "resistiram ao tempo", segundo Jimmy Page, guitarrista do grupo e responsável pelo lançamento da nova edição do álbum Physical Graffiti.

O músico, considerado um dos melhores guitarristas de todos os tempos, acaba de remasterizar o sexto álbum de estúdio do Led Zeppelin, Physical Graffiti, um trabalho que exigiu muita dedicação, mas que foi feito com grande satisfação.

A nova edição será lançada neste dia 24 de fevereiro, exatamente 40 anos após o lançamento original, que vendeu 15 milhões de cópias e se tornou um dos álbuns com maior número de vendas da década de 70.

O novo álbum, qualificado como um dos melhores discos duplos da história, terá um disco complementar com sete músicas inéditas, incluindo a primeira versão de Trampled Under Foot, intitulada Brady & Coke, e mixagens de músicas como In My Time of Dying e Houses of The Holy.

"Estou muito ocupado com esta produção", afirmou Jimmy Page, que está com 71 anos, em função da campanha de divulgação em Londres. Page disse que sua canção favorita desse álbum é Kashmir, um clássico da banda fundada em 1968 por Page, Robert Plant, John Paul Jones e John Bonham, que morreu em 1980.

"A resposta foi fenomenal. Este foi um projeto divertido de fazer, porque sabíamos o que estava por vir", afirmou Page sobre a reação do público em relação ao lançamento. Em 2014, o grupo, dissolvido em 1980, reeditou seus primeiros discos: Led Zeppelin I, II e III, assim como novas músicas, que foram cuidadosamente catalogadas e armazenadas durante décadas nos arquivos da banda.

O produtor e guitarrista dedicou muito tempo a esta produção e a promoveu pelos estúdios Olympic, localizado em Barnes, nos arredores de Londres, onde as músicas foram gravadas pela primeira vez.Em uma sala ampla, com poltronas vermelhas, o próprio Page se encarregou de apresentar para a imprensa a nova produção, que agora tem um som muito mais polido.

Os estúdios Olympic fizeram uma reprodução enorme da conhecida capa da primeira versão de Phyisical Graffiti: um prédio em Nova York com cortes nas janelas através das quais se veem as fotos das capas dos discos anteriores da banda. O edifício da capa fica na rua St. Mark's Place, 97, local que os turistas, fãs de Led Zeppelin, consideram como parada obrigatória.

As canções adicionais na reedição de Physical Graffiti permitem que os fãs da banda escutem sucessos a partir de uma perspectiva diferente. "É muito bom apresentar este trabalho, pois assim, os detalhes de tudo o que foi feito podem ser apreciados", disse Page sobre a enorme criatividade dos integrantes do lendário grupo britânico.

"É um bom exemplo de porque o disco que acompanha o álbum é tão bom", acrescentou o guitarrista, sempre vestido de preto e com sua inseparável jaqueta de couro. Embora Page tenha afirmado que o fator mais importante para o desempenho e desenvolvimento da banda tenha sido as apresentações ao vivo, ele ressaltou que a possibilidade de viajar o mundo trouxe experiências ao grupo que foram refletidas nas músicas.

Além de sua participação no Led Zeppelin, o guitarrista também integrou as bandas Yardbirds e The Firm e tem uma longa trajetória de projetos com outros artistas e bandas, como Eric Clapton, Rolling Stones, Queen, The Who e The Black Crowes.

Page admitiu que acha que o som da banda ainda será escutado e admirado por mais 40 anos, pois acredita que já foi demonstrado que a música "resistiu ao do tempo". Para o guitarrista, as músicas "não parecem diferentes" de quando eram escutadas há quarenta anos.

Em 2005, Page foi condecorado com o título de oficial da Ordem do Império pela rainha Elizabeth II da Inglaterra, por causa de seus trabalhos beneficentes no Brasil.