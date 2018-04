Jethro Tull desembarca no Brasil em maio para show

O Jethro Tull, pioneiro do rock progressivo, se apresenta em 14 de maio no Credicard Hall. Com mais de 40 anos de carreira sólida, o líder e membro fundador Ian Anderson desembarca em São Paulo para uma apresentação que dá uma roupagem acústica ao som do grupo inglês.

Conhecido pelo estilo eclético, que incorpora elementos da música clássica e celta, assim como do rock alternativo e do folk, e pelo trabalho único na flauta de Anderson, o Jethro Tull fez show no Brasil pela primeira vez em 1988. Além de Anderson (gaita, violão, guitarra, flauta, mandolin, vocais), a apresentação desta vez conta com Florian Opahle (guitarra), Scott Hammond (bateria), John O´Hara (teclado), David Goodier (baixo).

Para o show no Brasil, estão prometidos clássicos como Aqualung, Locomotive Breath e Living In The Past, assim como outros grandes sucessos dos mais de 20 álbuns já lançados. O grupo também apresentará novas músicas criadas especialmente para essa turnê.

Os ingressos para clientes dos cartões Credicard, Citibank e Diners estarão à venda entre 19 e 25 de janeiro. O público em geral poderá adquirir ingressos a partir de 26 de janeiro.