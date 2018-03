Jesus Luz diz que Madonna é apenas 'uma amiga'

Após muita especulação, o modelo Jesus Luz quebrou o silêncio e falou sobre sua relação com Madonna. Em entrevista à edição italiana da revista Vanity Fair, o carioca que caiu nas graças da popstar durante uma sessão de fotos no País em dezembro passado disse que ela é apenas "uma amiga", quando perguntado sobre os rumores de "amizade colorida."

Jesus disse também que sua primeira impressão de Madonna foi de uma pessoa "simpática, cheia de energia positiva", sem dar outros detalhes de sua relação com a popstar. Ele ainda falou à publicação que a ideia de seu nome veio de seu pai.

Namorado de Madonna ou não, muita coisa mudou na vida de Jesus desde a aproximação com a rainha do pop. Frequentemente, o rapaz, recém iniciado na carreira de modelo, é flagrado pelos paparazzi em festas com Madonna em Nova York. A vida profissional também deslanchou: nas próximas semanas o carioca irá estrelar a nova campanha publicitária da Dolce & Gabbana, consagrada grife italiana, segundo a Vanity Fair.