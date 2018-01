Jennifer López vai participar do programa <i>American Idol</i> A cantora e atriz Jennifer López confirmou sua participação como artista convidada na sexta edição do popular programa de televisão dos Estados Unidos American Idol, que tem uma audiência de aproximadamente 30 milhões de espectadores. J-Lo, como é chamada, também uma produtora de cinema e bem-sucedida empresária, se unirá assim ao grupo de artistas que já estiveram no programa, como Shakira, Stevie Wonder e Prince, segundo um comunicado de imprensa de Blanca Lasalle, a porta-voz para seu novo disco, Como Ama Una Mujer. Este será o CD totalmente em espanhol que J-Lo, de origem porto-riquenha, lança. O novo trabalho da cantora, que está sendo promovido em vários de meios de comunicação, deverá chegar às lojas no dia 27 de março. Segundo Blanca, ainda não está definido se em sua participação no American Idol López cantará em inglês ou uma das músicas em espanhol de Como Ama Una Mujer. O novo álbum da artista tem como produtor seu marido, o também cantor Marc Anthony, que aparece nos créditos como compositor, ao lado de Julio Reyes. ´American Idol´ O reality show American Idol - que ganhou uma versão brasileira, Ídolos, no SBT - reúne um grupo de músicos talentosos e um deles é eleito pelo público o melhor. De sua primeira temporada, saiu a cantora Kelly Clarkson, que faturou dois Grammys em 2006, inclusive batendo o ex-beatle Paul McCartney como melhor performance pop do ano. A cantora country Carrie Underwood, outra vencedora do programa, levou este ano o Grammy de melhor artista revelação. O cantor Taylor Hicks foi o vencedor da 5.ª temporada de American Idol, e rapidamente figurou, com o CD American Idol Season 5: Encores, em terceiro lugar na lista dos mais vendidos divulgada pela revista Billboard. E não só os vencedores se dão bem. A participante Jennifer Hudson, que ficou em sétimo lugar na terceira temporada do programa, resolveu se dedicar à carreira de atriz e estourou em Dreamgirls - Em Busca de Um Sonho, filme protagonizado pela também cantora Beyoncé e pelos consagrados atores Jamie Foxx e Eddie Murphy. Jennifer foi premiada no Globo de Ouro e no Oscar na categoria melhor atriz coadjuvante por sua interpretação no musical.