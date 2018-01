Jennifer López promove novo álbum em Nova York A cantora e atriz Jennifer López, que se declarou orgulhosamente "uma garota do Bronx", fez a alegria dos fãs de sua cidade natal na quarta-feira, 28, ao aparecer em uma loja para o lançamento de Como Ama una Mujer, seu primeiro disco cantado inteiramente em espanhol. Aproximadamente 500 pessoas se amontoaram em frente à loja para ver a estrela, conhecida como J-Lo, que estava acompanhada - como sempre - pelo marido, o cantor Marc Anthony. "Eu quero dizer que agradeço muito a presença de todos vocês, que estão aqui para celebrar comigo esse dia tão especial", disse, em espanhol, a nova-iorquina de ascendência porto-riquenha. "Toca o meu coração trazer este álbum para casa", disse ela, agora em inglês. Como Ama una Mujer, lançado na terça-feira, foi produzido pelo marido. Além de cantar em espanhol, Jennifer atuou em dois filmes com temas hispânicos que devem estrear ainda este ano no País: Bordertown e El Cantante.