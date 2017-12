Jennifer López processa <i>National Enquirer</i> por calúnia A cantora e atriz Jennifer Lopez e seu marido Marc Anthony, astro da salsa, moveram ações por calúnia contra a revista norte-americana de celebridades National Enquirer, por publicar alegações envolvendo um escândalo de drogas. O advogado de Belfast Paul Tweed, especializado em mover processos americanos por calúnia em tribunais europeus, disse que abriu um processo na Suprema Corte de Belfast nesta terça-feira, 17, e que o escritório central da revista, em Nova York, receberá uma notificação judicial em breve. "Agora vamos tomar medidas semelhantes em Dublin, Londres e outras jurisdições européias", disse ele à Reuters. Jennifer, conhecida como J-Lo, e Marc Anthony pedem "indenização substancial por danos", uma retração completa e um pedido de desculpas pelo artigo publicado no mês passado pela Enquirer alegando que o casal tem ligações com um escândalo de drogas, depois de Anthony ter sido fotografado na companhia de um fotógrafo que, mais tarde, foi acusado de posse de heroína. O artigo foi "totalmente sem fundamento", disse Tweed, que no ano passado obrigou a National Enquirer a pedir desculpas para Britney Spears por um artigo alegando que ela estava prestes a divorciar-se de seu marido. Richard Valvo, porta-voz da National Enquirer, não quis comentar o caso.