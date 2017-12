Jennifer López está grávida, diz amigo em programa de rádio A atriz e cantora Jennifer López, que há tempos declara que gostaria de ter um filho, está grávida, segundo publicou o site EntertainmentWise.com. O cantor Jess McCartney, cuja carreira decolou após a participação no reality show "American Idol", deixou escapar em um programa de rádio a novidade sobre a amiga J-Lo. Jess McCartney, em entrevista à Star 94, rádio de Atlanta, nos Estados Unidos, foi questionado sobre a saída brusca de Jennifer López do elenco do filme "Dallas". "Ela não pulou fura, ela está grávida", revelou McCartney que, percebendo que se tratava de uma grande revelação, perguntou: "Eu não deveria ter falado nada?". Quando J-Lo deixou o elenco de "Dallas" no começo do mês por motivo ainda desconhecido, especulou-se que ela estaria esperando um bebê, mesmo a atriz tendo desfilado recentemente de biquíni em plena forma, em uma piscina de Miami, acompanhada pelo marido, o ator e cantor Marc Anthony. Já a revista inglesa "In Touch" publicou em maio que J-Lo estava grávida de três meses, depois que ela anunciou o cancelamento de sua turnê internacional sem dar explicações. "Quero uma família. Estou em uma idade em que sinto que isso é algo que quero fazer", disse Jennifer ao jornal "Daily Star", em 2003. "Mas não terei um bebê antes de me casar. De outra maneira, meus pais me matariam", acrescentou ela.