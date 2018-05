Jennifer López e Marc Anthony buscarão talentos musicais latinos

Jennifer López e Marc Anthony apresentarão a partir de julho o programa ¡Q'Viva! The Chosen, com o objetivo de buscar talentos musicais latinos e que os levará a visitar 21 países do continente americano.

"Muito em breve o coração do mundo baterá com o som dos ritmos latinos e estamos muito emocionados em fazer parte desta experiência e poder fazer história", declarou nesta quarta-feira o casal em comunicado da produtora XIX Entertainment.

Cantores, dançarinos, músicos e artistas poderão enviar seus vídeos através do site youtube.com/qviva, enquanto o público pode indicar os maiores talentos de cada país através da rede social Facebook.

"É um grande orgulho para nós ser parte desta maravilhosa travessia e missão tão pessoal para descobrir e celebrar o talento mais encantador que o mundo já viu", acrescentaram através do comunicado.

De meados de julho até o final de agosto, o casal visitará países como Brasil, México, Colômbia, Argentina, Peru, Venezuela, Chile, Equador, Guatemala, Bolívia, República Dominicana, Honduras, Paraguai, El Salvador, Nicarágua, Costa Rica, Porto Rico, Panamá, Uruguai, Aruba e Estados Unidos.

¡Q'Viva! The Chosen será gravado em inglês, espanhol e português.

A missão de J.Lo e Anthony será selecionar artistas de todas as nacionalidades.

Segundo a revista People, os artistas selecionados viajarão para Hollywood, onde receberão um treinamento especial para gravar um programa ao vivo.