Jennifer López deixa Sony e anuncia lançamento de novo disco

A cantora e atriz de origem porto-riquenha Jennifer López deixou a Sony Music, o selo musical que iniciou sua carreira em 1999, e anunciou que seu novo disco sairá por outra gravadora.

"Cumpri com minhas responsabilidades contratuais com Sony/Epic e chegamos a um acordo amigável sobre minha saída", disse López em comunicado ao qual teve acesso a Agência Efe. A cantora explica que já encontrou "um novo lar" para o lançamento nos próximos meses de "Love", seu novo trabalho, mas não quis divulgar o nome da nova gravadora e explicou que seu contrato expirou "recentemente" com a Sony Music.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nascida no bairro nova-iorquino do Bronx em 1969 e com sucessos musicais com temas como "Waiting for Tonight" e "Love Don't Cost a Thing", Jennifer planeja fazer de seu novo trabalho um sucesso, mas segundo o jornal "Daily News", a Sony Music não compartilhava com seu projeto, desencadeando o fim do contrato que os unia. "Sony/Epic não queria arriscar com JLO", diz a publicação.

O jornal explica que a cantora, casada com o artista de origem porto-riquenho Marc Anthony, poderia ser obrigada a lançar seu novo disco na internet, por isso que teria tido que comprar o material do álbum da Sony Music.