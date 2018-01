Jennifer López defende Cientologia e diz que pai é adepto A atriz e cantora de origem porto-riquenha Jennifer López defendeu a Igreja da Cientologia e revelou que seu pai, David López, é seguidor da doutrina há muito tempo. Em meio à divulgação de seu novo disco em espanhol, Como Ama Una Mujer, a atriz, conhecida como J-Lo, disse à rede local do sul do estado da Flórida NBC6 que geralmente as pessoas falam da Igreja da Cientologia "de forma negativa". É "uma pena que as pessoas vejam a Cientologia dessa maneira (negativa)", disse a artista, afirmando que seu pai é seguidor dessa crença há 20 anos. Em comunicado divulgado por seu representante, Leslie Sloane, a artista, casada com o cantor Marc Anthony, ressaltou que não pertence à Igreja da Cientologia. Em declarações publicadas nesta terça-feira por diferentes meios de comunicação americanos, J-Lo disse que ela é católica. A cantora é amiga do casal de atores Katie Holmes e Tom Cruise, firme defensor da doutrina. Além disso, uma das melhores amigas de J-Lo é a atriz americana Leah Remini, também membro da Cientologia.