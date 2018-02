Jennifer Lopez aparece grávida no Movies Rock

Celebridades da música e do cinema norte-americano participaram da gravação do Movies Rock no domingo, 2, no Kodak Theatre, em Los Angeles. O evento celebra grandes temas musicais do cinema e contou com a presença de Fergie, da banda Black Eye Peas, que apresentou a música Live And Let Die, trilha de 007, Beyoncé Knowles, com Somewhere Over The Rainbow, música do filme O Mágico de Oz, entre outros. A atriz e cantora Jennifer Lopez, que assumiu há pouco tempo sua gravidez, também estava no evento com o marido, o também cantor Marc Anthony. Atriz e cantora Jennifer Lopez. Foto: Mario Anzuoni/Reuters Beyoncé Knowles cantou Somewhere Over The Rainbow, do filme O Mágico de Oz. Foto: Mario Anzuoni/Reuters Fergie, da banda Black Eye Peas, apresentou a música Live And Let Die, trilha de 007. Foto: Matt Sayles/AP Photo LL Cool J, Nicole Scherzinger, Fergie, John Legend, Jennifer Lopez, will.i.am e Tony Bennett. Foto: Mario Anzuoni/Reuters