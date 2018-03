Jeff Bridges lança álbum pelo lendário selo Blue Note Records

MADRI (EFE) - O ator americano Jeff Bridges, ganhador do Oscar em 2010 por sua interpretação do músico country Bad Blake em Coração Louco, lança seu segundo disco, o primeiro pelo tradicional selo Blue Note.

Segundo a gravadora EMI, proprietária da Blue Note Records, o disco intitulado Jeff Bridges foi produzido pelo compositor e músico T-Bone Burnett, colaborador de Bridges em Coração Louco e O Grande Lebowski, e ganhador de diversos prêmios Grammy.

Apesar do selo ser imediatamente associado ao jazz, as canções do álbum são, em sua maioria, muito mais próximas do country do que de qualquer outro gênero, refletindo a influência do personagem que levou Bridges ao Oscar de melhor ator no ano passado.

Jeff Bridges interpreta suas próprias canções e outras de Stephen Bruton, John Goodwin, Greg Brown, Bo Ramsey e Tom Waits, com a colaboração de Roseanne Cash e Sam Phillips.

Em 2000, depois da estreia de O Grande Lebowski, o ator lançou Be Here Soon, pelo selo independente Ramp, um álbum que misturava estilos muito diferentes que iam do folk ao rock, passando pelo soul.