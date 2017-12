Jean Shepard morre aos 82 anos

Jean Shepard, a grande lady da grande casa Ole Opry morreu neste domingo, aos 82 anos. Jean teve uma carreira de gravação influente na música country.

A porta-voz do Opry disse em um comunicado que Jean estava sob cuidados paliativos e morreu em Nashville. "A família Opry está realmente triste com a notícia da morte de Jean ", disse o presidenta e gerente geral Peter Fisher. "Embora tenhamos perdido Jean no palco, ela nos deixou o seu maravilhoso dom, que será que será lembrado para as gerações vindouras.''

Shepard se juntou ao elenco do Grand Ole Opry em 1955 e ajudou a definir o padrão para as mulheres da música country, a escolha de fazer uma turnê como um ato de solo, em vez de trabalhar como parte de um grupo.

Ela apresentou uma voz marcante em músicas Twice the Lovin' in Half the Timecomo e The Root of All Evil (Is a Man), influenciando figuras da música country como Loretta Lynn, que veio ao longo de uma década depois.