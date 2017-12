Jay-Z recebe prêmio por trabalho de conscientização da ONU

O cantor de rap Jay-Z ganhou um prêmio em cerimônia promovida pela revista Vibe pela campanha que realizou em colaboração com a ONU para alertar para a crise de escassez de água no planeta, informou nesta quinta-feira, 15, a entidade. O prêmio outorgado mediante votação popular na internet e organizada pela revista de hip-hop reconhece o "compromisso de uma pessoa em seu serviço à comunidade", assegurou a nota da ONU. A campanha dirigida à juventude que o rapper desenvolveu em conjunto com a MTV Networks e as Nações Unidas tem como título Água para a Vida e inclui um documentário para a TV, uma página de internet interativa que fala sobre problemas de acesso a água potável em 26 países e distribuição de material educativo sobre o tema. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, "aceitou" o prêmio em nome do artista na cerimônia de entrega. Em mensagem gravada, Ban assegurou que Jay-Z foi "um parceiro maravilhoso da ONU". "Mais de um bilhão de pessoas ao redor do planeta carecem de acesso a água potável e cerca de dois bilhões a serviços sanitários, que faz com que milhares de crianças morram a cada dia por doenças que poderiam ser prevenidas", disse o secretário-geral.