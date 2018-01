Jay-Z e Timberlake inauguram shows no Parque Olímpico de Londres

Justin Timberlake e Jay-Z foram anunciados na terça-feira pela produtora de eventos Live Nation como as principais atrações do Wireless Festival, em 12 de 13 de julho.

A programação inclui ainda Snoop Dogg, John Legend, Frank Ocean, Emeli Sande, Rita Ora e o DJ Calvin Harris.

No mês passado, a Live Nation anunciou ter obtido os direitos exclusivos para a realização de shows neste ano no complexo do Estádio e Parque Olímpico, construído para a Olimpíada de 2012. Já antes do evento, a intenção era transformar esse espaço em uma área para lazer e trabalho.

(Reportagem de Belinda Goldsmith)