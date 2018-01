Jay-Z e Timberlake anunciam turnê de verão nos EUA

A turnê "Lendas do Verão" vai começar no Roger's Centre em Toronto em 17 de julho, e terminar em 16 de agosto no Estádio Sun Life em Miami.

Locais em Boston, Detroit e Baltimore ainda serão incluídos na turnê.

Nesta semana, o Live Nation disse que a dupla, que junta ganhou 23 Grammy e dois Emmy e já vendeu 67 milhões de álbuns, também vai se apresentar em Londres no Wireless Festival em 12 e 13 de julho.

O novo disco de Timberlake, "The 20/20 Experience," que vai ser divulgado no próximo mês, traz "Suit & Tie," colaboração com Jay-Z. Os dois fizeram um dueto na premiação do Grammy no início deste mês.

(Reportagem de Noreen O'Donnell)