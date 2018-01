Jay-Z deve fechar contrato de US$150 mi com a Live Nation

O astro do hip-hop Jay-Z está prestes a fechar um contrato de cerca de 150 milhões de dólares com a empresa de shows Live Nation, a mesma que assinou com Madonna e U2 recentemente. É um dos contratos mais valiosos do mundo, informou o jornal New York Times em seu site na quarta-feira, 2. Jay-Z disse que planeja deixar sua gravadora de muitos anos, a Def Jam, por um pacote com a Live Nation, que inclui o financiamento de seus próprios projetos de entretenimento, assim como gravações e turnês para a próxima década. Veja também: U2 assina contrato de 12 anos com a Live Nation Madonna fecha acordo com a Live Nation para álbuns e turnês Segundo o jornal, o acordo deve ser finalizado esta semana e vem depois de a Live Nation ter anunciado, no começo da semana, outro acordo de 12 anos com o U2, para lidar com as suas turnês, seu nome e direitos digitais. A Live Nation também fez um contrato de 120 milhões de dólares com Madonna há cinco meses. A empresa tem expandido seu modelo de negócios para desenvolver relações mais abrangentes com os artistas, indo além de administrar suas turnês, em um período complicado para as gravadoras tradicionais, que enfrentam a queda nas vendas de CDs. Ninguém da companhia estava imediatamente disponível para comentar o contrato com Jay-Z. Como muitos outros artistas, Jay-Z - cujo nome verdadeiro é Shawn Carter - viu as vendas de seus CDs caírem, mas também investiu em outros negócios, como a rede de casas noturnas 40/40 e a linha de roupas Rocawear, que o rapper vendeu no ano passado por 204 milhões de dólares. A venda o manteve no primeiro lugar da lista anual dos 'Reis do dinheiro do Hip-hop' da revista Forbes, com receita estimada em US$ 34 milhões em 2006. Jay-Z, de 38 anos, renunciou à presidência da Def Jam Records, que faz parte dos negócios da francesa Vivendi, da Universal, dizendo que busca "assumir novos desafios."