Jason Mraz é a principal atração do Planeta Atlântida 2017

O cantor norte-americano Jason Mraz confirmou show no Brasil durante o festival Planeta Atlântida 2017. O anúncio do line-up foi feito nesta segunda, 5. Entre os artistas que se apresentam no evento do ano que vem, estão a cantora Anitta, Wesley Safadão, O Rappa e a banda Natiruts.

A organização do festival ainda vai revelar mais uma atração, que aparece escondida no cartaz divulgado nas redes sociais. O Planeta Atlântida 2017 será realizado nos dias 3 e 4 de fevereiro, em Atlântida, no Rio Grande do Sul.

O último show de Jason Mraz no Brasil foi em 2015 na turnê do álbum "Yes", de 2014. Com Stevie Wonder, Mraz foi uma das principais atrações do festival Circuito Banco do Brasil em 2013.

O Planeta Atlândida 2016 reuniu cerca de 80 mil pessoas nos dois dias de festival. As atrações internacionais da última edição foram o rapper norte-americano Wiz Khalifa, a banda canadense Magic! e o cantor Donavon Frankenreiter.