Jaqueta usada por Prince no cinema será leiloada na Califórnia

LOS ANGELES - Uma jaqueta vestida por Prince no filme Purple Rain (1984) será leiloada na Califórnia no dia 29 de junho, informou nesta sexta-feira a emissora NBC.

Ícone do pop e renovador da black music, Prince morreu no dia 21 de abril, aos 57 anos, em sua residência da cidade de Chanhassen, no estado de Minnesota.

A peça, que estará à venda em Profiles In History, uma casa de leilões na cidade de Calabasas, é um jaqueta preta e branca com detalhes de couro que Prince vestiu em uma cena do filme na qual viaja de moto junto à atriz Apollonia Kotero.

"Definitivamente, é a peça de roupa mais importante a ser leiloada entre as que Prince usou no cinema", afirmou o presidente do estabelecimento, Joe Maddalena.

Estreado em 1984 e dirigido por Albert Magnoli, Purple Rain aborda a história de um jovem artista que tenta se destacar no mundo do rock. O filme lançou a carreira de Prince no cinema e reforçou seu estrelato musical com a trilha sonora.

Graças a esse álbum, que incluía faixas como Purple Rain, Let's Go Crazy e When Doves Cry, Prince ganhou o Oscar de melhor musical original. Os organizadores do leilão na Califórnia, que também inclui objetos de Britney Spears, Alicia Keys e Michael Jackson, esperam que a jaqueta de Prince seja "a estrela" do evento e acreditam que a venda oscile entre US$ 6 mil e US$ 8 mil.