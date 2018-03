Jaqueta de John Lennon é vendida por 7 mil libras

Apesar de ter meio século de vida, a peça encontra-se em perfeito estado, com certificado que garante ser original de John Lennon. O comprador, que permanece anônimo, esteve presente no momento do leilão, segundo confirmou a Agência EFE.

A Hansons estimava inicialmente seu preço entre 8 mil e 12 mil libras. A jaqueta, de cor azul, segue o estilo das utilizadas na capa do oitavo álbum do grupo, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (1967).

Seu último dono foi Anthony Goddard, um amigo próximo da assistente pessoal dos Beatles, Jojo John. Jojo tinha ficado com uma grande quantidade de pertences usados pelos membros da banda. Ela recebeu tanto a jaqueta quanto outros artigos dos Beatles quando Lennon se mudou para os Estados Unidos. "Me deram a jaqueta em uma das minhas festas de aniversário no inícios dos anos 1970. Jojo foi uma boa amiga e tinha adquirido muitos pertences abandonados dos membros do grupo", disse Goddard, que durante 25 anos a manteve exposta em sua casa.

O único sinal de ter sido usado é um leve arranhão na manga esquerda e que o diretor da casa de leilões, Charles Hansons, não hesita em atribuir a Lennon. "Não tenho nenhuma dúvida de que John Lennon usou este jaqueta no final dos 60. Alguém me perguntou se seu DNA poderia ainda estar na jaqueta", disse Hansons dias antes do leilão.

Em maio, uma guitarra usada por John Lennon em 1967 foi vendida por US$ 408 mil na casa Julien's Auctions, em Nova York. EFE