Jantar após enterro de Michael Jackson pode virar DVD

'Thriller', o disco mais vendido da história

A página destaca, porém, que Joe e Katherine Jackson, pais do astro, e seus três filhos não devem aparecer nas imagens, que posteriormente ainda podem se transformar em um DVD. Segundo a imprensa americana, no funeral do cantor também havia câmeras profissionais que registraram alguns momentos da cerimônia.

A atriz Elizabeth Taylor, o ator Macaulay Culkin e o produtor musical Quincy Jones estavam entre os cerca de 200 convidados que assistiram ao funeral. A segurança foi reforçada e a presença da imprensa restrita, com as câmeras de TV sendo desligadas após a chegada do caixão.

A família insistiu em ter uma cerimônia particular e estabeleceu regras restritas para a cobertura da mídia no enterro, que aconteceu no luxuoso cemitério Forest Lawn. As ruas próximas ao local foram fechadas, assim como o espaço aéreo da região. As despesas foram pagas pelo próprio espólio de Michael, que morreu no dia 25 de julho após uma parada cardíaca provocada por intoxicação medicamentosa.