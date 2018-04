Janet Jackson viaja à Itália para Semana de Moda de Milão

A cantora norte-americana Janet Jackson chega nesta terça, 22, à Itália para participar da Semana de Moda de Milão, que começa amanhã e é considerada uma das mais importantes do segmento.

A irmã de Michael Jackson, cantor falecido no último mês de junho, é esperada esta tarde no aeroporto de Malpensa, em Milão. Ela deverá chegar em um voo da Lufthansa proveniente de Frankfurt, Alemanha, cujo pouso está previsto para as 13h50 (18h50 no horário de Brasília).

No dia 28, Janet Jackson irá presidir o jantar de gala da American Foundation for AIDS Research (AmfAR), organização que realiza pesquisas sobre o vírus HIV, no Palácio da Permanente de Milão, que faz parte do Milão Fashion Week.

Até agora este foi o único evento cuja presença de Janet foi confirmada, mas acredita-se que ela participará de outros encontros ligados a moda.

A Semana de Moda de Milão, um dos eventos mais importantes do mundo da moda, acontece duas vezes ao ano e reúne as grifes, as modelos e os estilistas mais renomados. A edição Primavera-Verão 2009 começa amanhã e vai até o próximo dia 30.