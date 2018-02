Janet Jackson faz dueto com Michael virtual em Londres

LONDRES (Reuters Life!) - A cantora pop Janet Jackson reavivou o espírito de seu falecido irmão no palco com um dueto virtual, dois anos após a morte do Rei do Pop.

A cantora levou sua turnê "Number Ones: Up Close & Personal" ao Royal Albert Hall de Londres na quinta-feira, onde apresentou uma série dos sucessos de sua carreira.

Abrindo o show com o videoclipe de seu electro funk dos anos 1980 "Nasty", ela presenteou os fãs com uma colaboração virtual de Michael no sucesso da dupla "Scream", de 1995.

Enquanto ela apresentava a sua parte do single, os trechos da música cantados por seu irmão mais velho foram exibidos em um vídeo dele exibido no telão.

"É terapêutico, você sabe, e me faz sorrir por dentro", disse Janet à rádio britânica. "A energia da música é tão feroz, mas me faz sorrir por dentro quando escuto ele, quando ouço sua voz."

Foi o segundo aniversário de morte do cantor de "Thriller" no último sábado.

Michael Jackson morreu aos 50 anos, em 25 de junho de 2009, dentro de sua mansão alugada em Los Angeles. Na época, ele estava ensaiando para uma série de shows que seriam realizados em Londres.

Segundo autoridades, ele morreu de uma dose excessiva do anestésico propofol e de um coquetel de outros sedativos e analgésicos.

Homenageando seu irmão ao final de seu show, Janet exibiu fotos de infância dos irmãos no telão enquanto apresentava "Together Again".

Em sua primeira turnê em três anos, a vencedora do Grammy apresentou as músicas de seu álbum "Number Ones", composto de 35 de seus sucessos.

Conhecida por sua energia e sequências bem coreografadas, ela dançou "What Have You Done for Me Lately", "Control" e esquentou o palco com uma versão ao vivo de "Nasty".

A turnê, com três shows em Londres, passará por 35 cidades.