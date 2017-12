Janet Jackson de topless na capa da revista Vibe Janet Jackson nunca teve medo de se expor. Agora, aos 40 anos, depois de perder aproximadamente 27 kg, a cantora aparece vestindo apenas a parte de baixo de um (pequeno) biquíni e um colar de conchas na capa da revista "Vibe", com os braços cobrindo os seios. Será que um dia Janet vai parar de posar para fotos sexies? "Claro, quando eu tiver uns 80 anos", disse ela à "Vibe". "É quando vou pensar ´agora eu vou parar´". Em 2004, o cantor Justin Timberlake, quando dividia o palco com Janet no intervalo da final do Super Bowl (campeonato de futebol americano), arrancou um pedaço da blusa da irmã de Michael Jackson, expondo um de seus seios e causando grande polêmica entre os telespectadores norte-americanos, que são muito exigentes com as imagens dos canais abertos. Na entrevista à "Vibe", a cantora disse que o incidente, que ofendeu parte da população mais tradicional do país, é passado. "Aconteceu, é velho, é passado. Estou em outra". Janet disse que tem boa auto-estima e o mérito é do namorado, o produtor musical Jermaine Dupri, de 33 anos. "Homens mais jovens dão menos trabalho que os mais velhos", declarou ela. "Os mais novos têm menos ego, as coisas são menos competitivas. Eles não se sentem tão ameaçados", disse a estrela, acrescentando que sente que encontrou o par perfeito. "Quando olho Jermaine, é como se estivesse olhando para um espelho. Nunca senti com outro homem a conexão que sinto com ele", declarou uma apaixonada Janet. Seu novo álbum, "20 Y.O" está previsto para chegar às lojas nos EUA em 26 de setembro e teve a participação de Jimmy "Jam" Harris e Terry Lewis. Janet declarou que teve que engordar para fazer o filme "Tennessee" e depois precisou emagrecer para lançar seu novo CD. Quando questionada se prefere emplacar o disco ou ganhar o Oscar, ela respondeu: "Ganhar o Oscar. Mas não posso ter os dois? Todo mundo na minha família diz que eu sou mimada mesmo. Eu quero os dois...".