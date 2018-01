Janet Jackson nega que esteja com câncer

A cantora Janet Jackson afirmou que está se recuperando e negou ter câncer, em resposta aos boatos sobre seu estado de saúde depois que adiou a turnê mundial iniciada em agosto. A artista de 49 anos anunciou no dia 24 de dezembro o adiamento de vários shows, depois que os médicos afirmaram que ela deveria passar por uma cirurgia.

"Os boatos não são corretos. Não tenho câncer", afirma a cantora em uma mensagem divulgada na quarta-feira à noite. "Estou me recuperando. Meus médicos aprovaram meus shows programados para a Europa e, como prometi, os espetáculos adiados serão reprogramados", completou. Jackson pretende iniciar a etapa europeia da turnê "Unbreakable" em 30 de março em Birmingham, Inglaterra.

Ela tem mais de dois meses de shows programados antes na América do Norte. Janet Jackson iniciou a turnê em 31 de agosto do ano passado em Vancouver e já se apresentou em várias cidades da América do Norte, assim como no Japão. A cantora passou dois anos afastada da vida pública após a morte de seu irmão, Michael Jackson, em 2009. Unbreakable é seu primeiro álbum desde então.