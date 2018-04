Janet homenageará irmão Michael Jackson no prêmio da MTV

A cantora Janet Jackson, irmã do astro pop Michael Jackson, abrirá a cerimônia da 26ª edição do MTV Video Music Awards (VMA), no próximo domingo, 13, em Nova York, com uma homenagem, que morreu no dia 25 de junho em sua casa, em Los Angeles.

A MTV americana assegurou nesta quarta-feira, 9, em seu site que a apresentação de Janet Jackson será uma "aparição especial" em honra à carreira de seu irmão, mas o canal de televisão não revelou se a artista interpretará alguma canção em memória do "rei do pop".

Pelo segundo ano consecutivo, a festa será apresentada pelo comediante inglês Russell Brand, que causou desconforto em 2008 com seu humor politicamente incorreto.

As cantoras Beyoncé e Lady Gaga receberam o maior número de indicações, nove cada uma, incluindo as de clipe do ano e melhor clipe feminino.

Britney Spears, que no ano passado venceu os três prêmios aos quais concorria, compete em sete categorias em 2009, enquanto Kanye West, Eminem e Coldplay receberam quatro indicações.