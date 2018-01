Jamiroquai canta para 7 mil em São Paulo Vestindo uma espécie de poncho multicolorido, o cantor da banda Jamiroquai, Jason Kay, abriu seu show essa noite, às 22h36, para um Credicard Hall lotado. "São Paulo, eu amo vocês", disse o cantor, que iniciou o show com Canned Heat. A banda a seguir tocou Space Cowboy e Cosmic Girl. Apesar do forte calor, J. Kay continuou cantando com o chapéu de índio espacial e um pesado poncho andino. Numa platéia de 7 mil pessoas, muitos jovens cantaram com ele desde a primeira música.