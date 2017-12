Após 47 anos, James Taylor chega pela 1ª vez ao topo da Billboard

Mais de 40 anos depois de lançar seu primeiro álbum, em 1968, o cantor e compositor James Taylor enfim conseguiu chegar ao número 1 do Billboard 200, principal ranking de discos dos Estados Unidos. O responsável pelo feito é o álbum Before This World, lançado no último dia 15, que já vendeu 97 mil cópias. Este é o primeiro trabalho de músicas inéditas de Taylor desde October Road, de 2002.

O cantor, hoje com 67 anos, já havia ficado perto do número 1. O disco Mud Slide Slim and the Blue Horizon (1971) chegou à segunda colocação. O dois últimos trabalhos de estúdio de James Taylor, October Road e Covers ficaram na quarta posição.

Com o número 1, James Taylor supera o Black Sabbath como o segundo artista que mais demorou a chegar na liderança do Billboard. O líder da estatística ainda é o cantor Tony Bennett, que só conseguiu o feito com Duets II (2011), 54 anos após estrear com o álbum Tony (1957). No ranking de singles, Taylor tem no currículo apenas um número 1, o sucesso You've Got a Friend (1971), composto por Carole King.