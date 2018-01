James Hetfield afirma que se sentiu envergonhado por performance com Lady Gaga

James Hetfield, vocalista do Metallica, confessou em entrevista ao New York Post que sentiu vergonha de sua apresentação no Grammy deste ano. Hetfield e o Metallica dividiram o palco com Lady Gaga. Uma falha no microfone do frontman marcou a performance.

"Não me sentia tão enfurecido assim há muito bom tempo. Acabei cantando no mesmo microfone que Lady Gaga - talvez mais do que ela gostaria. Por este motivo, a performance pareceu mais colaborativa", revelou ele.