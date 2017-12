Jamelão recebe alta e passa Natal em casa O intérprete de samba José Bispo Clementino dos Santos, o Jamelão, recebeu alta neste sábado do Hospital Copa D´Or, onde estava internado desde 21 de novembro, após sofrer um acidente vascular cerebral - AVC. Jamelão, de 93 anos, vai ficar em casa sob os cuidados de um médico 24 horas por dia, de uma enfermeira e de um respirador artificial. Ao deixar o hospital, ele manifestou o desejo de participar do desfile da sua escola de samba de coração, a Mangueira, durante o próximo carnaval. Essa possibilidade, porém, é muito remota. O intérprete da Mangueira sofreu um AVC entre 18 e 25 de outubro, quando estava em São Paulo para fazer um show, foi atendido no Instituto Dante Pazzanese e seguiu para o Rio, onde recebeu tratamento em sua casa. Em conseqüência do problema, ele não pôde gravar o samba-enredo para o CD oficial das escolas do carnaval de 2007. Jamelão sofreu um segundo AVC em 21 de novembro e foi internado no hospital Copa D´Or, onde ficou constatado também que ele tinha um quadro forte de desidratação. Jamelão nasceu em São Cristóvão, na zona norte do Rio, no dia 12 de maio de 1913. Começou cantando em boates, interpretando músicas de Lupicínio Rodrigues, até se tornar o intérprete oficial da escola de samba verde-e-rosa na década de 50.