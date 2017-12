Jamelão recebe alta de hospital e vai para casa sábado O intérprete da escola de samba Mangueira José Bispo Clementino dos Santos, o Jamelão, de 93 anos, internado no fim de novembro no hospital Quinta D´Ordo, no Rio de Janeiro, por conta de um acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico, recebeu alta e deve deixar o hospital no sábado. De acordo com a assessoria de imprensa do Copa D´Or, para onde o músico foi transferido, "sua família providencia sua transferência para casa, onde continuará sob os cuidados de um serviço de home care". Jamelão, de 93 anos, sofreu o primeiro AVC entre 18 e 25 de outubro, quando estava em São Paulo para fazer um show. O cantor foi atendido no Instituto Dante Pazzanese e voltou para o Rio, onde recebeu tratamento em sua casa. Em conseqüência do problema, ele não pôde gravar o samba-enredo para o CD oficial das escolas do carnaval de 2007.