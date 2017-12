Jamelão é internado após novo acidente vascular cerebral O intérprete da escola de samba Mangueira José Bispo Clementino dos Santos, o Jamelão, de 93 anos, sofreu um novo acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico, conforme foi detectado em exames realizados na tarde desta terça-feira, pelo Serviço de Emergência do hospital Quinta D´Or. Segundo boletim divulgado pela assessoria de imprensa do hospital, o paciente apresenta ainda forte quadro de desidratação. O boletim informa ainda que Jamelão será transferido ainda hoje para o hospital Copa D´Or, também no Rio. Jamelão, de 93 anos, sofreu o primeiro AVC entre 18 e 25 de outubro, quando estava em São Paulo para fazer um show. O cantor foi atendido no Instituto Dante Pazzanese e voltou para o Rio, onde recebeu tratamento em sua casa. Em conseqüência do problema, ele não pôde gravar o samba-enredo para o CD oficial das escolas do carnaval de 2007.