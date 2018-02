'Jair Rodrigues era capaz de brilhar em um palco luxuoso ou na rua', diz João Marcello Bôscoli

João Marcello Bôscoli ouve falar de Jair Rodrigues desde a infância. Foi com sua mãe, Elis Regina, que Jair surgiu. Os dois juntos, mais o Zimbo Trio, estiveram à frente de um programa de televisão na Record, O Fino da Bossa, entre os anos de 1965 e 1967. Foi uma época rara, em que um programa de TV atingia a liderança da audiência com atrações como Hermeto Pascoal, João Gilberto, Adoniran Barbosa, Chico Buarque, Edu Lobo, Nara Leão, Gilberto Gil e Milton Nascimento. O programa, gravado no Teatro Record, na Rua da Consolação, ia ao ar em São Paulo às quartas feiras e reinou absoluto até que a turma de Roberto Carlos chegasse do Rio de Janeiro para iniciar a fase do Programa Jovem Guarda. Roberto, Wanderléia e Erasmo Carlos desbancariam a turma de Elis aos poucos. Na segunda fase do programa, Ronaldo Bôscoli, casado com Elis, veio do Rio para dirigir o programa. E demitiu Jair. O programa acabaria semanas depois. João Marcello lembra de Jair:

O que Jair Rodrigues tinha que o fazia especial?

Em síntese, um carisma raro. Além de ser um cantor e showman capaz de brilhar em um palco luxuoso ou na rua, amava o público e seu ofício.

Temos dele uma imagem de sambista, mas seu repertório não vai além disso?

Sim, vai bem além. Bolero, samba enredo, MPB, soul...

Como você o vê o lado showman, pouco comentado?

Simonal e Jair são os reis desse assunto no Brasil.

O que não foi entendido de Jair Rodrigues?

Nada. Ele foi amado e aplaudido desde sempre.

O que a música perde?

Perde mais um representante do grupo de pessoas que construiu a reputação musical do Brasil.