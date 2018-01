Jagger visita pirâmides mexicanas com o filho Lucas Mick Jagger e seu filho Lucas, com a apresentadora Luciana Gimenez, que reside no Brasil, foram a uma das pirâmides do México, onde o astro visitou também um feiticeiro asteca. "Usando óculos escuros e chapéu, o cantor desfrutou da imponência da Pirâmide do Sol, onde um xamã fez uma limpeza para afastar as vibrações negativas e atrair a energia positiva", diz o jornal Milenio em sua edição de hoje. Depois de se apresentar com os Stones, Jagger, que se disse um "grande admirador" das culturas indígenas, decidiu permanecer no México para visitar as pirâmides de Tehotihuacán, cidade sagrada localizada a poucos quilômetros da capital. Seguindo a tradição asteca, o cantor subiu até o topo do local sagrado levando em seus braços o pequeno Lucas. Um zeloso grupo de segurança acompanhou o ídolo, impedindo a imprensa de entrevistá-lo.