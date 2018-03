Jagger não acredita em tentativa de assassinato em 1969

O vocalista do grupo inglês Rolling Stones, Mick Jagger, disse não acreditar que membros do clube de motoqueiros Hells Angels quisessem matá-lo em 1969, como foi publicado recentemente pelo jornal inglês The Sunday Telegraph. Em entrevista publicada nesta segunda-feira, 17, no jornal italiano Corriere della Sera, Jagger foi taxativo ao afirmar que tais informações eram "completamente falsas". Segundo o The Sunday Telegraph, integrantes do Hells Angels planejavam matar Jagger, pois o vocalista criticou o grupo depois do assassinato de um jovem negro durante um show na cidade americana de Altamont, em 1969, cuja segurança estava a cargo dos Hells Angels. O cantor inglês comentou que, caso houvesse uma ameaça real, a polícia federal americana (FBI, na sigla em inglês) teria alertado os membros do grupo sobre o perigo.