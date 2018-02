'Jagged Little Pill', de Alanis Morissette, vai virar musical

Um dos maiores álbuns dos úlimos 20 anos, Jagged Little Pill, de Alanis Morissette, vai se transformar em 2014. A cantora canadense anunciou que vai adaptat o disco de 1995 que a lançou ao estrelato em um organograma previsto para 2014. O veterano da Broadway Tom Kitt, que já adaptou o álbum American Idiot, do Green Day, e esteve por trás do vencedor do Pulitzer Next to Normal, assinou para providenciar os arranjos.

Além das canções do disco, o espetáculo terá ainda sucessos de Alanis como You Oughta Know, Ironic, You Learn e Head Over Feet, além de canções não lançadas ainda pela cantora, ela adiantou. Morissette planeja ainda criar músicas originais especialmente para o musical.

"Não sei se vou interpretar a mim mesma no palco, ou se vou aparecer em algum momento, mas estou totalmente aberta à essa possibilidade", afirmou Morissette. "Acho que, uma vez que esteja escrito, será mais fácil dizer se eu sou a pessoa certa para o papel."