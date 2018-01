Jackson vai perder direitos sobre canções dos Beatles O astro Michael Jackson está negociando a venda de parte dos direitos autorais que tem sobre as músicas dos Beatles para a Sony por conta de sua atual situação financeira, segundo com a agência italiana Ansa. Depois de acumular enormes dívidas financeiras, o músico Michael Jackson se viu obrigado a vender os direitos de copyright de todas as canções dos Beatles, que detinha desde 1985, de acordo com os jornais ingleses. Jackson comprou os direitos da maioria das músicas do lendário quarteto da empresa Associated Television Corporation (ATV), em 1985. Como o estilo de vida do Rei do Pop é luxuoso e os gastos para defender-se das acusações de abuso sexual contra crianças foram altos, Jackson resolveu desfazer-se dos direitos musicais dos Beatles, que nos anos 80 foram motivo de irritação para Paul McCartney. Avaliada em US$ 1,5 bilhão (R$ 3 bilhões), uma parte da propriedade das canções já foi vendida à Sony. O resto foi utilizado como garantia pelo músico para pedir empréstimos. No acordo firmado com a Sony, diz a agência, Jackson deverá vender o resto dos direitos de copyright dos Beatles antes de 31 de maio de 2008. Isto deixará o músico ainda com dívidas de US$ 300 milhões (R$ 600 milhões), que ele espera pagar com o dinheiro que vai receber da gravadora. Não é de hoje que o cantor tem de se desfazer de patrimônios para manter seus gastos. Ele teria gastado uma fortuna durante o processo que enfrentou - e foi absolvido - por pedofilia. No início do ano, espalhou-se o boato de que Jackson teria entrado em contato com Victoria, ex-Spice Girl e mulher do jogador de futebol inglês David Beckham, para vender ao casal seu rancho californiano denominado Neverland por cerca de US$ 28 milhões (R$ 56 milhões).