Jackson tomava mais de 10 pílulas antes de dormir, diz CNN

O cantor Michael Jackson tomava mais de 10 pílulas de um medicamento contra o pânico toda noite, remédio que seus empregados conseguiam ou que ele mesmo pedia visitando médicos em diferentes estados, revelou nesta sexta-feira, 10, a rede CNN em seu site.

Veja também:

Vídeo da cerimônia fúnebre

Veja especial sobre a trajetória do astro e ouça suas principais canções

A trajetória de Michael Jackson, ícone do pop

Confira registro da cerimônia em tempo real

Em um documento confidencial datado em 2004 no escritório do Xerife do condado de Santa Bárbara, onde se encontra o rancho Neverland, dois guardas de segurança de Michael comentaram com os agentes a suposta dependência do artista às chamadas pílulas Xanax.

O testemunho das guarda-costas de Michael foi colhido por causa do julgamento por abusos a menores realizado contra o artista em 2005 e, embora as acusações tenham sido descartadas, essa declaração reafirma a teoria da dependência do cantor a remédios para dormir.

O Xanax é um produto para tratar dos ataques de pânico, segundo o site, para pacientes "com ou sem agorafobia" e com uma dose diária recomendada para tomar pelas manhãs, embora sempre sob supervisão de um médico.

A polícia de Los Angeles enviou citações aos médicos que trataram Michael durante sua vida para reconstruir seu histórico médico, determinante para conhecer o estado da saúde do artista. Os pesquisadores requererão todos os relatórios, incluindo os radiológicos e psiquiátricos.

Após a morte de Michael, os agentes expropriaram vários remédios da casa do cantor em Los Angeles, alguns dos quais seriam fortes calmantes.

Os investigadores acreditam que a morte de Michael no dia 25 de junho pode ter sido causada por uma overdose acidental e não descartam que pudesse se tratar de um homicídio, apesar de se esperar os resultados toxicológicos da autópsia do "rei do pop" para tirar essas dúvidas.