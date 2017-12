Jackson recebe prêmio no World Music Awards, em Londres O cantor americano Michael Jackson foi premiado nesta quarta-feira por ter vendido mais de 100 milhões de discos, no World Music Awards, realizado em Londres. Jackson, que recentemente passou temporadas na Irlanda, fará mais tarde uma apresentação especial durante a cerimônia, a primeira no Reino Unido em nove anos. Milhares de fãs esperaram a sua chegada ao Earl´s Court Arena. O cantor se mantém afastado da imprensa desde o ano passado, quando foi absolvido de acusações de abuso de menores nos Estados Unidos. Desde então, acredita-se que o artista, de 48 anos, esteja trabalhando em novo álbum. O autor de sucessos mundiais como Thriller e Bad recebeu o prêmio Diamond, concedido a artistas que tenham vendido mais de 100 milhões de discos por sua contribuição à indústria musical. Outros premiados foram Rod Stewart, Mariah Carey, Bon Jovi e Cline Dion. A última aparição pública de Michael Jackson no Reino Unido havia sido durante sua turnê History, em 1997.