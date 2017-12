Jackson Five 'pode voltar em 2008 com Michael'

O Jackson Five pode se reunir novamente para uma turnê e Michael Jackson poderia participar, segundo um dos irmãos e ex-integrante da banda Jermaine Jackson. Jermaine Jackson disse à BBC que os ex-integrantes estão discutindo datas. Os shows poderiam ocorrer já em 2008. "Michael estará envolvido. Sentimos que temos que fazer isso mais uma vez. Devemos isso aos fãs e ao público", disse o cantor e guitarrista. O grupo fez sua última turnê sob o nome de The Jacksons, com seis integrantes, para divulgar o álbum Victory, de 1984. Mas o vocalista do grupo, o popstar Michael Jackson, ainda estaria relutante em voltar às turnês com os irmãos. Na última noite da turnê de 1984, Michael disse ao público que estava saindo da banda. Jermaine, que era o vocalista até que seu irmão mais novo, Michael, entrou para a banda, acrescentou que o popstar definitivamente vai participar da nova turnê. "Ele tem que estar (na turnê). Ele é um Jackson. Ele estava nas reuniões. Michael estará envolvido", disse. O cantor também deu a entender que a banda tem novas canções, afirmando que os irmãos "estão no estúdio neste momento". O grupo formado pelos irmãos Tito, Marlon, Jackie, Jermaine, Michael e Randy alcançou a fama mundial na década de 70 com músicas como I Want You Back, ABC e Shake Your Body (Down to the Ground). O sucesso de Michael em carreira solo na década de 80 ofuscou os outros irmãos. E a irmã mais nova, Janet Jackson, também conseguiu sucesso mundial com o álbum Rhythm Nation 1814. Jermaine Jackson foi visto pela última vez na Grã-Bretanha quando participou da versão para celebridades do programa Big Brother. Boatos de uma reunião do Jackson Five circulam há anos e Jermaine confirmou que o projeto foi adiado devido ao julgamento de Michael Jackson, em 2005, por abuso infantil. "Tanta coisa estava acontecendo, tantos obstáculos que tivemos que enfrentar durante o julgamento de Michael", disse Jermaine. "Mas estamos mais fortes do que nunca. Tenho que dizer muito, muito obrigado a todos os fãs e simpatizantes da minha família em toda a Europa, em toda a Grã-Bretanha, especialmente, que mostraram seu amor e apoio", acrescentou. Além de Victory, os irmãos Jackson lançaram mais um álbum em 1989, 2300 Jackson Street, antes de se separarem oficialmente em 1990. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.