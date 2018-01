Jackie Evancho e Andrea Bocelli devem cantar na posse de Donald Trump

A cantora Jackie Evancho, que encantou o público no 'America's Got Talent' há seis anos, vai cantar o hino nacional na posse do presidente eleito Donald Trumpo.

Ela é só a primeira intérprete a ser anunciada para a cerimônia. Evancho seguirá as pegadas de Aretha Franklin e Beyoncé, que cantaram nas duas posses do presidente Barack Obama.

Segundo o site de notícias de celebridade TMZ, o tenor italiano Andrea Bocelli também vai se apresentar na cerimônia, mas ainda não houve confirmação oficial.

O presidente da comissão inaugural, Tom Barrack, encerrou a especulação de que o rapper Kanye West iria se apresentar na cerimônia do presidente eleito.

O cantor country Garth Brooks está em negociações para se apresentar. Outros nomes foram considerados como Kid Rock, Ted Nugent e Lee Greenwood.