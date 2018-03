Jack White e Robert Plant tocam no sábado do Lollapalooza

As duas grandes atrações do rock 'n' roll que o Lollapalooza anunciou há algumas semanas para a próxima edição brasileira, Jack White e Robert Plant (que vem com os The Sensational Space Shifters), vão tocar no mesmo dia, o sábado, 28 de março. No mesmo dia ainda tocam Skrillex, Kasabian, Bastille, Alt-J, Major Lazer, Marina and the Diamonds, Kongos, St. Vincent e outros.

Já no domingo, lideram a lista Pharrell Williams, Calvin Harris, The Smashing Pumpkins, Foster The People, Interpol, Steve Aoki, The Kooks, The Chainsmokers, Rudimental, Three Days Grace, Young The Giant e outros.

Os horários de cada apresentação ainda não foram anunciados.

Os ingressos estão à venda apenas na modalidade Lolla Pass, que garante acesso aos dois dias do festival: a entrada inteira custa R$ 660. O Lolla Day, que dá acesso a um dia, estará disponível na manhã desta sexta-feira, 28, às 10h. Para cada dia, a entrada sai por R$ 340.