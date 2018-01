Jack White divulga single de disco solo na internet

Jack White divulgou em seu site oficial o single de Blunderbuss, seu primeiro álbum solo, que deve chagar às lojas em 23 de abril. A música Love Interruption já está disponível no site oficial do artista.

"Adiei lançar álbuns com meu próprio nome durante muito tempo, mas essas músicas só poderiam ser lançadas com o meu nome. As músicas não tiveram nenhuma relação com outras pessoas ou outras coisas além de minha própria expressão, minhas próprias cores em minha própria tela", declarou o músico em um comunicado oficial.

O single Love Interruption também será lançado em vinil no dia 7 de fevereiro, com a b-side Machine Gun Silhouette. O disco sairá pelo selo de White, Third Man, com distribuição da Columbia e XL Recordings.

O novo projeto de Jack White é revelado quase um ano depois do anúncio do fim do White Stripes, duo formado com Meg White, sob a alegação de diferenças artísticas. Além de produzir artistas em Nashville, onde mantém o selo Third Man, Jack White ainda é fundador das bandas The Raconteurs e The Dead Weather.