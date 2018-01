Jack Johnson lança novo disco

O novo álbum do cantor Jack Johnson, From Here to Now to You, foi liberado nesta terça-feira (17). São 12 faixas, que falam sobre sua história de amor com a esposa e sobre paternidade. A maior parte das músicas foi escrita na varanda da casa de Johnson, no norte do Havaí, com um violão, e gravadas em seu próprio estúdio.

Sexto álbum da carreira do cantor, o disco é mais leve que seus dois últimos, que trazem canções sobre as mortes de seu pai e de um primo. “Esse álbum representa bastante tempo com a família na minha pequena bolha. Deixando as crianças na escola, lavando louça, cuidando do jardim, levando o lixo para fora. As músicas não são necessariamente sobre isso, mas é o que eu estava vivendo”, afirmou à AP.