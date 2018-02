Jack Johnson implementará medidas ecológicas para apresentação no Chile

O músico Jack Johnson, que se apresentará no Rio, São Paulo e Florianópolis - nos dias 13, 14 e 15 de março respectivamente - implementará uma série de medidas ecológicas para reduzir o impacto ambiental de seu show em Santiago do Chile no próximo dia 5 de março.

Com objetivo de reduzir o impacto ambiental de sua turnê, o artista, que gravou seu quinto disco em um estúdio alimentado com energia solar, pediu um "backstage" verde com comida só de agricultores locais, assinalou a produtora.

O espetáculo do cantor hawaiano também servirá para impulsionar um novo sistema de compartilhamento veículo, o chamado "carpool" (carona solidária), no qual os fãs que utilizarem essa iniciativa terão vagas de estacionamento reservadas.

Além da famosa carona, Jack Johnson também incentivará o uso do transporte público e as bicicletas, tento em vista que serão instalados pontos de fornecimento de água gratuitos para que os frequentadores possam recarregar suas garrafinhas.

Para reduzir o lixo gerado e fomentar a reciclagem, também haverá contêineres adequados para reciclar devidamente os lixos rotulados.

Apesar de ser inevitável o uso de geradores, Jack Johnson usará diesel combustível diesel de baixo sulfureto, que é menos contaminante, assinalou a produtora do show.

Aliado a redução das emissões de dióxido de carbono, o artista colaborará com diversas ONGs chilenas, como a Reflorestemos, a Patagônia ou Save the Waves.

No final da turnê, que tem 44 shows programados em cidades da América e Europa, o artista ainda escolherá os três melhores recintos verdes.